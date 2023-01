Kreml: Panzer „werden brennen wie der Rest“

Spannungen in Russland

Peskow bestritt außerdem einen Konflikt zwischen dem Verteidigungsministerium und der für Russland in der Ukraine kämpfenden Söldnergruppe Wagner. Dies sei eine Erfindung der Medien, sagte der Kreml-Sprecher. Bei den Berichten über eine angebliche Kluft zwischen den Streitkräften und Wagner handle es sich um Informationsmanipulationen. Russland erkenne beide als Helden an, und „beide werden für immer in unserem Gedächtnis bleiben“.