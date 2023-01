Vater zwang achtjährigen Sohn zum Prügeln

Was ist das nur für ein Vater? Seinem gerade einmal achtjährigen Sohn befahl in Marchtrenk ein 32-jähriger Slowene, einen Kontrahenten mit einem Holzstock zu prügeln. Das tat das Kind auch, fügte dem Opfer Hämatome am Rücken und weitere Verletzungen zu. Auch ein zweites Mal sollte das Kind einem anderen Mann ins Gesicht schlagen. Würde sich der Sohn weigern zuzuschlagen, drohte der Rabenvater dem Achtjährigen eine Ohrfeige an.