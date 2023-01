Sturzbetrunken vor Auto getorkelt

Der - komplett nüchterne - Führerscheinneuling fuhr gegen 2 Uhr von der Diskothek „Vabrik“ kommend Richtung Klaus. Plötzlich tauchte vor ihm ein vollkommen betrunkener Mann auf, der mitten in der Straße stand und versuchte, die vorbeifahrenden Autos aufzuhalten. Der 18-Jährige wollte ausweichen, doch just in diesem Moment torkelte der Trunkenbold vor seine Motorhaube. Es kam zur Kollision, im Zuge derer der 23-Jährige erst gegen die Windschutzscheibe und schließlich auf einen Radweg geschleudert wurde. Nach der Erstversorgung durch andere Nachtschwärmer wurde er mit einem Unterschenkelbruch ins Spital gebracht.