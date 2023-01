Sturm wurde fündig: Tormann-Riese ist im Anflug

Arthur Okonkwo passt genau in Sturms Anforderungsprofil: Der 21-jährige Sohn nigerianischer Einwanderer ist in London geboren, hat in den Jugendteams geglänzt und hat viermal für Englands U18-Team gespielt. Das „Gewächs“ der Hale End Academy hat unter Unai Emery 2019 schon mit Arsenals A-Team trainiert, war nach Verletzung aber zuletzt an Crewe Alexandra (League Two) verliehen. Was Sturm reizt: Der spielerisch moderne Schlussmann misst stolze 198 cm!