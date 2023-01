Hörl: Zuerst schimpfen, dann aber selber fliegen

Dann stieg er selbst in den Flieger

Auch das Timing hätte besser sein können: Denn just nachdem Hörl tagelang Attacken gegen die Flugbranche geritten hatte, nutzte er deren Dienste. Noch dazu für einen besonders verpönten Inlandsflug von Innsbruck nach Wien. Fotografiert wurde er am Donnerstag am Rollfeld.