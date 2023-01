Ein Leben in Grün-Weiß: „Mache meine Kinder stolz“

Als ein staunender Radfahrer das Rapidhaus in Markt Neuhodis im Bezirk Oberwart erstmals fotografierte und dem Klub nach Hütteldorf schickte, erhielt das Bild auf Facebook 150.000 Likes. Besitzer Markus Takacs, Rapidler und gelernter Maler, lacht beim „Krone“-Besuch: „Meine Kinder waren erst skeptisch, als ich die Fassade nach einem Algenbefall so gestaltet habe. Als dieses Foto dann in den sozialen Netzwerken aber durch die Decke ging, waren sie sehr stolz.“