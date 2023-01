OMV-Malheur in Schwechat: 175 Mio. Euro Schaden

Die teilstaatliche börsennotierte OMV hat am Donnerstag in ihrem Trading-Update für das vierte Quartal bekannt gegeben, dass das gravierende technische Gebrechen in der Raffinerie Schwechat im Sommer des Vorjahres einen Versicherungswert von 175 Millionen Euro verursacht hat. „Dieser Betrag wird in dem CCS Operativen Ergebnis vor Sondereffekten in Q4/22 berücksichtigt. Allerdings wird dies erst im Jahr 2023 Cash-wirksam werden“, so der Gas- und Ölkonzern am Donnerstag.