„Work-Life-Balance kann sich nicht jeder leisten“

„Krone": Herr Kühmayer, in nahezu jeder Branche wird händeringend Personal gesucht. Wird sich die Lage in der nächsten Zeit entspannen?

Franz Kühmayer: Aktuell sind in Österreich laut AMS etwa 120.000 Stellen unbesetzt. Die Situation wird uns lange begleiten und in vielen Bereichen eher noch schlimmer werden.