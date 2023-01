Walkner bei der Dakar-Rallye Etappen-Fünfter!

Motorrad-Pilot Matthias Walkner hat sich bei der Rallye Dakar in Saudi-Arabien nach seinem Navigationsfehler-Rückfall mit einem 5. Platz rehabilitiert! Der Salzburger verbesserte sich am Mittwoch durch sein bisher bestes Etappen-Ergebnis um einen Rang an die 10. Gesamtposition. Überschattet wurde der Tag von einer Todes-Nachricht: Ein italienischer Zuschauer verstarb, nachdem er am Dienstag hinter einer Sanddüne vom Truck eines Teilnehmers erfasst worden war.