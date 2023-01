Der Wohnort von Harry und Meghan wird evakuiert

Tequila-Shots

Prinz Harry dürfte aber davon gerade nicht betroffen sein, er reist von TV-Interview zu TV-Interview, um seine Biografie „Reserve“ zu bewerben.

Am Montag war er in New York, um einen Auftritt „The Late Show“ von Stephen Colbert zu absolvieren. Colbert servierte dem Prinzen, der seine Familie in seinem Buch gehörig durch den Dreck zieht, Tequila-Shots, wird berichtet.