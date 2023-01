Prinz Harry kippt bei TV-Interview Tequila-Shot

Harry berichtet in Memoiren über Drogenmissbrauch

Tatsächlich berichtet Harry in seinen Memoiren darüber, dass er in seiner Jugend nicht nur reichlich Alkohol, sondern auch Drogen konsumiert habe - vor allem, um den frühen Tod seiner Mutter Prinzessin Diana zu verarbeiten. Alkohol, Kokain, Gras, Psychedelika, Psilocybin-Pilze, auch Magic Mushrooms habe er probiert, heißt es in „Spare“. Letztere verursachten, wie der 38-Jährige in seinem Buch schreibt, schlimme Halluzinationen. Er glaubte, eine Toilette mit Kopf würde plötzlich mit ihm reden.