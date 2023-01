KTM verkaufte so viele Motorräder wie noch nie

Für jeden der 5000 KTM-Mitarbeiter an den Standorten in Mattighofen und Munderfing (beide Oberösterreich) gab‘s im Vorjahr eine Teuerungsprämie in Höhe von jeweils 3000 Euro. Ausgaben, die sich der Motorradhersteller auch leisten kann, weil er von einem Erfolg zum nächsten rast. 2022 bejubelte die Pierer Mobility AG wieder ein Rekordjahr.