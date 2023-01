Nach 100 Jahren: Türkei bekommt eine neue Kirche

In der Türkei steht der erste Neubau einer christlichen Kirche seit Gründung der Republik 1923 kurz vor der Eröffnung. Die syrisch-orthodoxe St.-Ephrem-Kirche im Istanbuler Stadtteil Bakirköy soll in den kommenden zwei Monaten fertiggestellt werden. In den vergangenen Jahrzehnten hatte die christliche Minderheit in der Türkei ihre Kirchen zwar renovieren dürfen, ein Neubau war staatlicherseits aber lange Zeit nicht genehmigt worden.