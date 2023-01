Mordalarm in Wien++Amoklauf in Linz

Die bereits dritte Bluttat im Jahr 2023 erschüttert Wien: Ein 32-jähriger Mann fand am Sonntagnachmittag seine tote Frau in seinem Haus in Floridsdorf. Und: Amoklauf in Linz: Ein 41-jähriger Iraker soll am Montagmorgen zuerst seine Lebensgefährtin (42) und dann auch einen Kollegen der Frau an dessen Arbeitsplatz attackiert haben.Das sind unter anderem die Themen heute bei den Krone-News am Montag, den 09. Januar, mit Stefana Madjarov.