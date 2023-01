50-Jahre-Jubiläum bei den Stiftskonzerten

16 Veranstaltungen wurden letzten Sommer von den oberösterreichischen Stiftskonzerten angeboten - eine traditionelle Klassik-Reihe, die die Besucher regelmäßig in die schönsten Sakralräume des Landes einlädt, um dort besondere Klänge zu genießen. Dieses Jahr feiert man das 50-jährige Jubiläum, wobei das Publikum bestimmt mit besonderen Gustostückerln rechnen kann. Und die Saison fängt heuer nicht erst im Sommer an, sondern schon im Februar: Die neue Reihe „Talent trifft Tradition“ stellt Ausnahme-Nachwuchsmusiker vor. Die Ensembles Thirty Fingers, Ladies and Gentleman, Friedrich-COOLau Trio sowie der Sänger Fabian Gstöttenmayr präsentieren sich beim ersten Termin am 6. Februar dem Publikum im Stift St. Florian.