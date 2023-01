Grundriss von Kindergarten hat Form von Hakenkreuz

Hakenkreuz-Gebäude auch in Kalifornien zu finden

Auch in den USA gibt es ein ähnliches Beispiel, bei dem der Architekt offenbar nicht die Vogelperspektive in Betracht gezogen hatte. Die Coronado Naval Amphibious Base im Bundesstaat Kalifornien schaut von oben ebenfalls wie ein Hakenkreuz aus (siehe oben) und löste damit heftige Spekulationen aus - so vermutete der israelisch-amerikanische Forscher Arvrahaum Segol, dass die L-förmigen Gebäude absichtlich so angeordnet wurden, um ehemaligen Nazi-Wissenschaftler zu ehren, allen voran Wernher von Braun und Arthur Rudolph, die beim Start des Weltraumprogramms halfen.