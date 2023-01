Ville Valo: „Ich war ein widerlicher Bastard“

Wunsch eines Fiebertraums

Songs wie „Echocolate Your Love“, „Run Away From The Sun“ oder „The Foreverlost“ gehen musikalisch stark in die Richtung seiner alten Band, experimentellere Songs wie „Heartful Of Ghosts“ oder der mit 50er-Gitarren und einem kruden Outro veredelte Closer „Vertigo Eyes“ beweisen aber auch, dass Valo seinem Grundsound nach 30 Jahren Musikmachen noch immer neue Facetten entlocken kann. „Ich wusste, ich will ein an Twin Peaks angelehntes, Fiebertraum-ähnliches Ende haben, mit dem das Album komplettiert wird. Normalerweise müssen die Produzenten ja schon zur nächsten Band oder die Kids von der Schule abholen. Ich hatte aber wirklich alle Zeit der Welt, habe im Studio x Varianten probiert und auch bewusst kleine Fehler im Sound gelassen, weil sie authentisch sind. Momentan befinde ich mich irgendwo zwischen Black Sabbath und Depeche Mode. Das ist mein ,Happy Place‘.“