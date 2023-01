Schon drei Morde: Was stimmt nicht mit Österreich?

Was ist los in Österreich? Mittwoch, 20.15 Uhr auf krone.tv!

Zehn Tage, drei Morde und ein Amoklauf. Kein Wunder, dass das subjektive Sicherheitsgefühl der Wiener, aber auch der Österreicher gerade schwer angeknackst ist. Obwohl Österreich als global gesehen als sehr sicheres Land gilt und die Kriminalstatistik für 2022 noch aussteht, lässt diese Mordserie gleich zu Beginn des Jahres viele Österreicher fragen: Was ist da los in Österreich? Warum häufen sich aktuell so viele Morde? Darüber diskutiert Katia Wagner mit unter anderem Psychiaterin Sigrun Roßmanith am Mittwoch ab 20.15 Uhr auf krone.tv. Reden Sie mit und schalten Sie ein!