Große Popstars machen Bogen um die Steiermark

Auch im Heavy-Metal-Segment wird man gut bedient, weil mit dem Plattenlabel Napalm Records einer der weltweiten Player aus der Steiermark ist: So kommt Feuerschwanz am 14. April ins Orpheum, am 1. und 2. September sind die Stars der Szene beim Metal-on-the-Hill-Festival auf den Schlossbergkasematten zu Gast.