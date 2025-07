Abkühlung auf Steirisch: Tourismus-Gipfel in Graz

Dementsprechend war eben guter Rat teuer, wie man bei dieser Hitze am besten einen kühlen Kopf bewahrt. Einen Sprung in die Kältekammer bei knackigen minus 120 Grad empfiehlt etwa Ski-Star Conny Hütter. „Oder sonst natürlich in die Berge entfliehen.“ Ende Juli geht’s für sie noch einmal auf Urlaub – in die eigentlich kühleren Dolomiten. Fern der heimatlichen Berge im Lachtal absolviert aktuell ihre ehemalige Kollegin und Ex-Weltmeisterin Nici Schmidhofer die Ausbildung zur Heilmasseurin in Graz. „Da bleibt im Moment nur der Sprung in den Schwarzlsee“, lächelt die Murtalerin.