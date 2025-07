Mooslandl war mit 34,5 Grad steirischer Hitzepol

Heiß, heißer, Mooslandl: Die Geosphere-Messstation im Gesäuse war am Mittwoch in der Steiermark am heißesten. 34,5 Grad wurden gemessen. Es folgten Hall bei Admont mit 34,3 sowie Leibnitz-Wagna und Aigen im Ennstal mit jeweils 34,2 Grad. In Graz (Straßgang) waren es maximal 33,6 Grad. Österreichweiter Hitzepol war wiederum Kärnten: 36 Grad hatte es in St. Andrä im Lavanttal.