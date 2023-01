Grazer Chirurgie-Legende: „Wir gehen ans Limit“

Mit dem Jahr 2022 ging auch eine außergewöhnliche Karriere zu Ende: 42 Jahre stellte sich der Grazer Hans-Jörg Mischinger in den Dienst der steirischen Medizin, zuletzt als Vorstand der Chirurgie am LKH Graz. „Ausgenommen waren zwei Jahre, wo ich in den USA tätig war“, erzählt der 69-Jährige.