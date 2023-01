Zehntausende Fans feiern Cristiano Ronaldo

Es ist trotz aller gegenteiliger Bekundungen der nächste sportliche Rückschritt für Ronaldo. Statt Old Trafford nun Mrsool Park, statt Premier League die Saudi Pro League. Und statt einer erhofften Rückkehr in die Champions League bleibt für den Portugiesen nach dem unrühmlichen Abgang bei Manchester United und der Reservistenrolle für Portugal bei der WM in Katar diese Saison nicht einmal die asiatische Königsklasse.