So jetten die Ronaldos in Cristianos neue Heimat

Nach dem unrühmlichen Abgang bei Manchester United und der Reservistenrolle für Portugal bei der WM in Katar wechselt der zuletzt vereinslose fünffache Weltfußballer in die sportlich höchstens zweitklassige Liga. Er spielt damit künftig in einem Land, das wegen Menschenrechtsverletzungen international immer wieder in der Kritik steht.