Die Medikamente sind noch immer knapp

Lage wird sich erst in den nächsten Wochen zeigen

Das löst natürlich bei den Kunden teilweise Unmut aus – die Apotheker bezeichnen die aktuelle Situation als „herausfordernd, aber gleichbleibend“. So wird sich erst in den kommenden Wochen herausstellen, ob die Lieferengpässe sich verstärken, oder ob sich bei der Medikamenten-Versorgung wieder Besserung einstellt.