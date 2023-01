Wiens Polizeipräsident: „Klima-Aktivismus nervt“

Nach zwei Jahren Corona-Pandemie steigt die kriminelle Energie wieder an. Doch es gebe auch Grund zur Freude, resümiert Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl. „Wir bewegen uns auf sehr niedrigem Niveau.“ Den Fokus lege die Polizei im neuen Jahr auf Gewalt in der Privatsphäre. Die Situation der sexuellen Übergriffe sei „nicht so schlimm, wie medial dargestellt“, erklärt Pürstl im Live-Talk mit Moderatorin Conny Winiwarter. 50 Prozent der Täter seien Menschen ohne österreichische Staatsbürgerschaft. Und: Der Klima-Aktivismus „kratzt am Nerv“.