„Ich sehe mich als Zeuge“

„Krone“: Herr Krisai, Sie wurden für „unaufgeregte Analysen trotz schwieriger gesetzlicher Rahmenbedingungen in Moskau“ gewürdigt: Wie sehr ehrt Sie der Titel „Journalist des Jahres“ und wie bewahren Sie Ruhe, unter Umständen, die sich so sehr von unseren unterscheiden?

Paul Krisai: Es ist natürlich eine große Ehre und eine tolle Anerkennung für die Arbeit, die unser gesamtes Team im ORF-Büro Moskau tagtäglich macht. Die Arbeit beim Fernsehen ist wie Teamsport. Für mich ist diese Auszeichnung ein Auftrag, gemeinsam mit meinen Kolleginnen Miriam Beller und Carola Schneider weiterhin so gut wie möglich die Berichterstattung aus Russland weiterzuführen und die Geschichten aus diesem Land zu erzählen, die uns Einblick in Gesellschaft, Wirtschaft und Politik geben. Die Ruhe kommt mit der Übung. Wenn ich mir heute meine erste TV-Liveschaltung anschaue, und die ist erst ein paar Jahre her, dann muss ich gleich mehrere Augen zudrücken. Aber es ist auch völlig normal, nervös zu sein. Schön ist es, wenn man sich entwickeln kann und später zurückschaut und sich denkt: Das könnte ich jetzt besser. Abgesehen davon ist natürlich die inhaltliche Vorbereitung das allerwichtigste. Das macht jeder anders. Ich formuliere mir gerne jedes Wort am Papier aus - auch, weil es bei der Berichterstattung unter Zensur stark auf die Wortwahl ankommt. Wir sprechen nach wie vor von einem „Krieg, der in Russland Spezialoperation heißen muss“, um für das Publikum die Bedingungen transparent zu machen, unter denen wir berichten. Klar war da nach Einführung der Zensur eine gewisse Unsicherheit: Was passiert jetzt, wenn ich mich auf Sendung verspreche? Das fühlt am Anfang schon an wie der berühmte Balanciergang übers Drahtseil. Aber auch hier stellt sich mit der Zeit eine gewisse Routine ein.