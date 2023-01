So viele Einsätze verzeichnete die ARA Flugrettung

Die drei Notarzthubschrauber, welche in Fresach (Kärnten), am Nassfeld (Kärnten) und in Reutte (Tirol) stationiert sind, verzeichneten heuer ein Plus von 404 Einsätzen (+19 %). „Ein beachtlicher Wert! Da unser Unternehmen schon seit 21 Jahren besteht, waren wir noch nie so oft gefordert wie im letzten Jahr“, bilanziert ARA Geschäftsführer Thomas Jank mit Stolz.