Plastikmüll-Regeln neu, Tonnen wie gehabt

Keine Tonnen für Wohnhäuser

Zwar will die städtische Müllbehörde gegebenenfalls mehr Container an öffentlichen Orten aufstellen. Für Wohnhausanlagen kann man jedoch weiter nur Altpapier- und Biotonnen zusätzlich zu den Restmüll-Behältern anfordern. Auch am Design mit den runden Einwurflöchern will die Stadt als „wichtige Maßnahme gegen Fehlwürfe“ festhalten. Auf vielen Müllsammelstellen zeigt sich jedoch schon: Viel Plastikmüll, der in Säcken gesammelt wurde, landet nun neben Containern, ebenso größere Gebinde. Die Stadt hofft bei ihrer Müllstrategie auch schon auf 2025: Dann soll durch das Pfandsystem Plastikmüll weitgehend vermieden werden.