Hörschinger zünden E-Turbo: 12 Luft-Taxis bestellt

Abheben statt im Stau stehen - so lautet das Motto, mit dem die Sinnhaftigkeit von Lufttaxis erklärt wird, für deren Entwicklung Milliarden in die Hand genommen werden. Airbus schafft für die Tests mit seinem elektrischen Flugtaxi namens CityAirbus, der ähnlich eines Hubschraubers senkrecht starten und landen kann, einen Standort in Donauwörth.