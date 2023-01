Pkw im Vollbrand: Lenkerin kam gerade noch raus

„Die Lenkerin war gegen halb sechs von Feld am See nach Bad Kleinkirchheim unterwegs. Auf Höhe Klammberg stieß sie dann gegen die rechte Leitschiene“, berichtet die Polizei Paternion. „Der Pkw begann sofort zu brennen, aber sie schaffte es, gleich von selbst auszusteigen.“ Nach nur wenigen Sekunden stand das Auto im Vollbrand und die Feuerwehren Feld am See, Untertweng und Radenthein rückten mit sieben Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften zum Löschen aus.