Zwillinge kämpften ums Leben - das wurde aus ihnen

Aber langsam: Was das süße Duo so speziell macht, ist nicht nur die Tatsache, dass sie sich ins Leben zurückgekämpft haben, sondern auch ihr ganz spezielles Geburtsdatum. Sie sind, wie berichtet, Zwillinge, die in unterschiedlichen Jahren geboren wurden. Zwei Minuten trennten die - heute vereinten - Kleinen: Silas erblickte am 31. Dezember um 23.59 Uhr das Licht der Welt, Annabelle folgte ihm im nächsten Jahr - um 0.01 Uhr 2016! Fakten, die für die beiden nicht zählen. Die mittlerweile Siebenjährigen sind verbunden wie Pech und Schwefel ...