Glück & Fruchtbarkeit: Das Geheimnis der Raunächte

In der geheimnisvollen Zeit zwischen den Jahren soll die Grenze zwischen menschlicher und übernatürlicher Welt besonders durchlässig sein. In den Raunächten, so heißt es, komme die Wilde Jagd übers Land. Und die machte Station auf der Klagenfurter Schleppe-Alm. Um das Feuer rief Brauchtumshistoriker Hubertus „der Boar“ Berger zunächst die Klaubaufe, die noch Kontakt zu den Zuschauern suchten.