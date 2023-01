Orakel auf Nummer sicher für das Jahr 2023

Wäre 2023 ein Mensch, wäre sein Geburtstag der 1. Jänner. Also muss man die beiden Einser zur Sieben dazuzählen. „Sprich: Die heilige 7 begegnet der vollkommenen 9“, so Mimlich. Das erklärt sie ganz einfach: „Alles, was nicht mehr tragbar ist, muss weg vom Tisch, egal.“ Und zum Thema Eigenverantwortung: Plagen einen Süchte, ist 2023 die günstigste Zeit, um daran zu arbeiten und sein Leben in den Griff zu bekommen. „Heuer muss man seine Probleme anpacken, dann schafft man auch alles. 2023 heißt es: Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum.“