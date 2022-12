Duo schoss aus Auto auf „feindlichen Lenker“

Der 19-jährige Rumäne aus Ampfelwang und sein 20-jähriger Freund aus Attnang-Puchheim hatten in der Nacht zum Samstag in Vöcklabruck auf einem Parkplatz in der Linzerstraße mit dem späteren Opfer gestritten. Die Bruschen waren sich mit dem 50-jährigen Vöcklabrucker vor dem Schnellrestaurant wegen eines Parkplatzes in die Haare geraten und schließlich setzte sich das Duo in ein Auto und auch der „Gegner“ und alle fuhren von der B145 auf die B1 in Richtung Timelkam davon.