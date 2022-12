Österreich verliert auch gegen Deutschland

Österreich muss weiter auf den ersten Sieg bei einer U20-Eishockey-Weltmeisterschaft warten. Die ÖEHV-Auswahl verlor am Freitag in Halifax gegen Deutschland mit 2:4 (0:1,1:3,1:0) und damit auch das vierte Gruppenspiel. Die Mannschaft von Kirk Furey kämpft nun in der Relegation gegen Lettland in einer „best of three“-Serie am 2., 4. und falls nötig 5. Jänner um den Klassenerhalt.