U20-WM: Österreich kassiert nächste böse Pleite

Österreichs U20-Eishockeyteam hat bei der A-WM in Kanada auch im zweiten Spiel eine vernichtende Niederlage kassiert. Einen Tag nach dem 0:11 gegen Schweden musste sich die ÖEHV-Auswahl am Dienstag in Halifax Tschechien mit 0:9 (0:3,0:4,0:2) geschlagen geben.