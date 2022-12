So „rutscht“ das Burgenland ins neue Jahr

Nach zwei Jahren Lockdown-bedingter Pause kann heuer wieder der Jahreswechsel in aller Öffentlichkeit gefeiert werden. Dabei ist ein Trend zu erkennen: In kleineren Gemeinden trifft man einander meist nachmittags und stößt am Abend im privaten Kreis an, während man in Städten eher auswärts ins Neue Jahr rutscht.