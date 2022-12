Gen-Forschung soll Schreddern von Küken stoppen

Küken-Schreddern in Österreich ab 2023 verboten

Bisher werden männliche Küken von Legehennen meist unmittelbar nach dem Schlüpfen geschreddert oder vergast. In Deutschland ist dies zwar seit Anfang 2022 verboten und auch in anderen Ländern und auf EU-Ebene gibt es Bestrebungen in dieser Richtung. Gute Alternativen dazu gibt es bisher jedoch nicht. In Österreich ist das „sinnlose“ Töten von Kücken ab 2023 verboten.