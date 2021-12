Gesetz zur Kükentötung „nicht das Gelbe vom Ei“

Das Ei - ein wertvolles Lebensmittel?

Das Ei enthält alles, was ein Küken braucht, um sich zu entwickeln. Das sind zahlreiche Nährstoffe, darunter hochwertige Proteine und mehrere Aminosäuren. Eier sind zudem reich an Vitaminen und Eisen. Für viele Menschen gehören sie daher zum fixen Bestandteil am Speiseplan. Aufpassen muss man mit dem Cholesterin - und es sollte auch klar sein, dass ein unbefruchtetes Ei quasi das Mentruationsprodukt der Henne ist. Wer klar „Nein“ zum Töten von Küken, der Haltung von sogenannten Nutztieren generell und „Ja“ zu Umweltschutz und Nachhaltigkeit sagen will, für den bleibt nur der Veganismus als Alternative. Es gibt zahlreiche beliebte Ei-Ersatzprodukte am Markt.