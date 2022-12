Nordische Olympia-Helden dominieren Sportlerwahl

Was war das für ein unglaublich erfolgreiches Jahr 2022 für den Salzburger Sport? Bei den Olympischen Winterspielen in Peking gab es einen Medaillenregen für die Athleten aus dem Bundesland. Im Fußball räumten die Bullen erneut im großen Stil ab, sorgten aber auch die Damen bei der EURO mit dem Viertelfinaleinzug erneut für Furore. Große Freude bereiteten den Sportfans aber auch zahlreiche Nachwuchshoffnungen, allen voran Schwimmer Luka Mladenovic, der bei der Junioren-WM in Perus Hauptstadt Lima einen vollen Medaillensatz einsackte.