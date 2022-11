Diesen Traum will sich Stadlober erfüllen

Bitterkalt war es in den vergangenen Tagen in Ruka. „Wir hatten bis zu minus 15 Grad“, berichtet Teresa Stadlober, die mit dem Sprint heute in die neue Weltcupsaison startet. Für die Radstädterin ist es ein Jubiläum, ist es doch ihre zehnte. Vorab nahm sich der „Loipenfloh“ Zeit für die „Krone“ und sprach über ...