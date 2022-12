Der Bregenzerwald fordert die Rivalen aus Lustenau

In der österreichischen Meisterschaft, die in der AHL mit gewertet wird, haben sich die Wälder schon für das Halbfinale qualifiziert. Lustenau dagegen muss noch um den letzten Platz bangen. „Wir wollen das Jahr mit einem Derby-Erfolg beenden. Dafür muss jeder Spieler an die Grenzen gehen. Wir möchten nochmals zeigen, was in unserer Mannschaft steckt“, stellt Lustenau-Crack Robin Wüstner klar.