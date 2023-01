Italiens Superstar Adriano Celentano wird 85

Ein Stück Italien

1959 gewann Celentano mit „Il tuo bacio è come un rock“ („Dein Kuss ist wie eine Rockmusik“) das Festival von Ancona. Ein Hit auf den nächsten folgte, darunter „Il ragazzo della Via Gluck“ („Der Junge aus der Gluckstraße“), ein autobiografisch inspiriertes Lied, in dem er schon 1966 Themen wie Umweltschutz und Bausünden aufgriff - und das die Fans noch Jahrzehnte später in den Konzertsälen mitsangen. 1968 kam das von Paolo Conte geschriebene „Azzurro“, ein Lied von Tagträumen an einem Sommernachmittag in der Stadt und einer fernen Frau, ein Stück Italiengefühl pur, die Sehnsuchtsmelodie zum Sehnsuchtsland vieler Mitteleuropäer. Das inflationsgeplagte Italien der 70er-Jahre besang Celentano in „Svalutation“, der Titel eine Anglisierung des Wortes „Svalutazione“ (Abwertung).