Vom Flüchtling zum „Engel“ für schwerkranken Bub

Journalisitk-Studium abgebrochen

Noch vor wenigen Monaten wollte Anna Journalistin werden. In Dnipro studierte sie Journalistik. Den Berufswunsch hat Lavreniuk mittlerweile aufgegeben. „Ich will so rasch wie möglich gut Deutsch können, damit ich schon bald die Ausbildung zur Intensivpädagogin absolvieren kann“, ließ sie die „Krone“ beim Schulbesuch in Wels wissen.