Mit Dinosauriern durch den Dschungel spazieren

Man setzt sich dazu einfach eine spezielle Brille auf und taucht damit in eine völlig neue Welt der Augmented Reality (AR) ein. „AR steht für erweiterte Realität. Es ist ein wahres Erlebnis“, so Jungunternehmer Oliver Pretsch. Auf mehr als 1500 Quadratmetern können Stegosaurus, T-Rex, Mosasaurus und Co beobachtet werden.