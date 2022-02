Für andmetics läuft in den USA alles glatt

„Yes, we can“ - frei nach der Devise von Ex-US-Präsident Barack Obama könnte man auch die aktuellen Entwicklungen von andmetics beschreiben. Bei der Handelskette CVS ist der Enthaarungs-Spezialist bereits in 4000 Geschäften vertreten, nun haben die Leondinger in Nordamerika den nächsten großen Fisch im Handel an der Angel. Ab dem Frühjahr wird andmetics mit Wachsstreifen und Co. auch bei Geschäften der Marke Target vertreten sein.