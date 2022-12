Beim Skifahren acht Meter in die Tiefe gestürzt

Bei der Abfahrt im ungesicherten Gelände ist am Mittwoch im Skigebiet Mölltaler Gletscher ein 37-Jähriger aus Deutschlandsberg schwer gestürzt. Der Steirer wollte vor einem Felsvorsprung abbremsen und verlor dabei das Gleichgewicht. „Er stürzte zirka acht Meter in die Tiefe, von wo er vom Rettungshubschrauber C7 mittels Seil geborgen wurde“, heißt es seitens der Polizei. Der 37-Jährige wurde mit Verletzungen im Kopfbereich sowie an Hand und Hüfte ins LKH Villach geflogen.