Deutlicher Rückstau bei Gemeindebau-Sanierungen

Zur Erklärung:

Der Rechnungshof rät, alle 30 Jahre zu sanieren, weil das am kostengünstigsten sei. Das ist Fiktion. Das bestätigt Wiener Wohnen selbst. „2030 wird ein Sanierungszyklus von 40 Jahren erreicht. Das heißt, ab 2030 wird jeder Gemeindebau im Schnitt alle 40 Jahre saniert“, so eine Unternehmenssprecherin. 2022 seien 26 Sanierungen gestartet. In den nächsten Jahren soll das gesteigert werden. Den Rückstau müssen die Mieter ausbaden. Fehlt die thermisch-energetische Erneuerung, haben die Bewohner höhere Energiekosten. Sprich: Sie heizen zum Fenster hinaus. Und belasten die Umwelt.