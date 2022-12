US-Biologen filmen, wie Pflanzen quasi atmen

Es sind winzig kleine Öffnungen, die an Münder erinnern, die Biologen der University of California San Diego filmen konnten. Die Aufnahmen würden zeigen, wie Pflanzen mit ihren Poren Veränderung des Kohlendioxidgehalts anzeigen können, heißt es. Die Ergebnisse ihre Studie könnten dabei helfen, Pflanzen für ein sich veränderndes Klima zu züchten, so die Wissenschaftler.